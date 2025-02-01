Τραγωδία στα Τέμπη: Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων για τα Τέμπη, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Δυστυχώς παρουσιάστηκε η ανάγκη να μιλήσω για πράγματα που η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει» είπε ο κ. Παπαδημήτριου εξηγώντας ότι παρ' όλο που ευρωπαϊκή οδηγία προέβλεπε από το 2014 τη δημιουργία οργανισμού για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών και αεροπορικών δυστυχημάτων σε κάθε κράτος-μέλος, στην Ελλάδα δεν έγινε.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όπως είπε, συστήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, πριν από την τραγωδία των Τεμπών, με τη συνένωση των δύο Αρχών για τα σιδηροδρομικά και τα αεροπορικά δυστυχήματα, χωρίς όμως να έχει στελεχωθεί.

Όταν έγινε το δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου 2023, εξήγησε, ανέλαβαν το καθήκον της έρευνας του πεδίου αξιωματικοί που δεν είχαν την τεχνογνωσία να διαχειριστούν το θέμα με τον τρόπο που έπρεπε.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ στελεχώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά δεν υπήρχε σιδηροδρομικός διερευνητής στην Ελλάδα, δεν είχε εκπαιδευτεί κανείς, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Με επιστολές που έστειλε ο ίδιος, συνέδραμε τελικά στην εκπαίδευση στελεχών ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που έστειλε στην Ελλάδα δύο υψηλόβαθμα στελέχη.

Και συνέχισε: «Η αδιανόητη τραγωδία των Τεμπών έχει χτιστεί επί σειρά ετών από σειρά εγκληματικών λαθών και παραλείψεων. Στο πόρισμα θα αναδείξουμε αυτά τα λάθη και τις παραλείψεις με πλήρη ανεξαρτησία. Από τη στιγμή που ανέλαβα, η μόνη ενόχληση που είχα από τον υπουργό ήταν αν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο».

Αναφερόμενος στο ερευνητικό έργο που έχει κάνει ο Οργανισμός, σημείωσε ότι έχουν ζητηθεί πραγματογνωμοσύνες από τη Σουηδία, από τα πανεπιστήμια της Πίζας και της Γάνδης και από γερμανικό ινστιτούτο για διάφορα θέματα που άπτονται του δυστυχήματος, από την πυροπροστασία των καθισμάτων μέχρι τα αίτια της λεγόμενης πυρόσφαιρας και αν αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από τα έλαια σιλικόνης ή όχι.

«Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και δεν έγινε η διαχείριση που έπρεπε στον χρόνο που έπρεπε» και συμπλήρωσε: «Ο ΟΣΕ ξεκίνησε με 3.200 άτομα προσωπικό και μετά τα μνημόνια έφτασε τα 590 άτομα, ξεκίνησε να έχει περισσότερους από 500 σταθμάρχες και την περίοδο των Τεμπών είχε 117. Μιλάμε για ήρωες, οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων είναι ήρωες, χρειάζεται να δουλεύουν και 29 μέρες σερί χωρίς ρεπό σε πλήρη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.Δεν υπήρχε επάρκεια προσωπικού» είπε.

Για τις συμβάσεις για τις οποίες έχει γίνει λόγος, ανέφερε ότι «έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πολλά χρόνια πριν από τα Τέμπη».

Μιλώντας για τη δουλειά του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είπε: «Το προσωπικό μας δεν κοιμάται, έχουμε ιερό καθήκον να διερευνήσουμε το δυστύχημα των Τεμπών απέναντι στους συγγενείς. Συνάντησα πατέρα θύματος των Τεμπών που είναι και συνάδελφός μου και μου είπε 'θέλω να κάνεις το καθήκον σου'», είπε συγκινημένος ο κ. Παπαδημητρίου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Το καθήκον μου είναι να καταδείξω όσο μπορώ τα συστημικά λάθη που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα, ώστε αυτοί οι 57 άνθρωποι κι αυτό το παλικάρι ο Γεράσιμος που ακόμη παλεύει να μην έχουν χάσει τη ζωή τους χωρίς λόγο. Να είναι οι τελευταίοι νεκροί στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα σηκώσουμε κάθε πέτρα».

Η μόνη μου ανησυχία και γιαυτό βγήκα είναι ότι η σύγκρουση σαν σύγκρουση είναι κάτι φοβερό, που δεν πρέπει να ξαναγίνει, είπε ο κ. Παπαδημητρίου.

Συμπλήρωσε πως «εννοείται αν μετέφερε παράνομο φορτίο η εμπορική αμαξοστοιχία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό κι αυτό το διερευνούμε» και εξήγησε πως γίνεται ανάλυση των βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για να διαπιστωθεί αν αυτή η φλόγα που φτάνει τα 80 μέτρα και διαρκεί 8 δευτερόλεπτα δικαιολογείται από τα έλαια σιλικόνης.

