Βασίλης Οικονόμου για Τέμπη: Το υλικό από τις κάμερες είναι στον ανακριτή - Δεν μπορεί να χαθεί

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι το υλικό από τις κάμερες δεν μπορεί να χαθεί και το έχει ήδη στα χέρια του ο ανακριτής, κ. Μπακαΐμης, που χειρίζεται την υπόθεση.

Βασίλης Οικονόμου

Το υλικό από τις κάμερες των σταθμών του ΟΣΕ σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη βρίσκεται ήδη στον εφέτη ειδικό ανακριτή και δεν έχει χαθεί, δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών  και Υποδομών Βασίλης Οικονόμου, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχει σβηστεί το βιντεοληπτικό υλικό.

Μιλώντας στο Action 24 ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι το υλικό από τις κάμερες δεν μπορεί να χαθεί και το έχει ήδη στα χέρια του ο ανακριτής, κ. Μπακαΐμης, που χειρίζεται την υπόθεση.

Είπε χαρακτηριστικά ότι απηύθυνε σχετικό ερώτημα στη διοίκηση του ΟΣΕ και πως η απάντηση που έλαβε είναι ότι σε κάθε σταθμό υπάρχουν κάμερες τις οποίες διαχειρίζεται συνεργαζόμενη εταιρεία και πως ανά 14 ώρες σβήνει το υλικό, αφού το αποθηκεύει.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ό,τι υλικό μας έχει ζητήσει ο ανακριτής το έχουμε δώσει όπως είμαστε υποχρεωμένοι και θα το ανασύρει» ήταν η απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση του ΟΣΕ.

Τέλος ανέφερε: «Ο εφέτης ανακριτής ζήτησε το υλικό. Αν δηλώσει ότι δεν το πήρε, υπάρχει τεράστιο θέμα».

