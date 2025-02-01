Εξάρχεια: Καταδρομική επίθεση κατά αστυνομικών με μολότοφ και πέτρες

Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πλατεία Ναβαρίνου στα Εξάρχεια, κατά της Ομάδας Δράση, με 15 περίπου άτομα να πετούν στους αστυνομικούς μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Λίγη ώρα αργότερα, ομάδα 50 ατόμων επιτέθηκε και στη διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή της Μπενάκη με την Κωλέττη με πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Από την αστυνομία έγιναν δύο συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

