Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

13 συλλήψεις έγιναν σε ένα 24ωρο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης - Οι 12 δεν είχαν δίπλωμα και ένα άτομο οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

Περιπολικό

Στη σύλληψη 13 οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, κατά το προηγούμενο 24ωρο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 12 άτομα που οδηγούσαν στερούμενα άδειας ικανότητας οδήγησης και 1 άτομο που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

