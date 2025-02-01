Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη 13 οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, κατά το προηγούμενο 24ωρο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 12 άτομα που οδηγούσαν στερούμενα άδειας ικανότητας οδήγησης και 1 άτομο που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

