Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, στις 12:30 έλαβε ο 48χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου μηχανικού στο Νέο Ψυχικό.

Ο 48χρονος φέρεται να είναι συνεργός του εκτελεστή του θύματος, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου και προμήθευσε τον δράστη με αμάξι και σκούτερ για την εκτέλεση.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας που σημειώθηκε στα μέσα του 2024.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στρέφονται πλέον προς την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού.

Υπενθυμίζεται πως ο τοπογράφος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί το 2021 κοντά στο σπίτι του στο Χαλάνδρι και όπως φαίνεται για το λόγο αυτό μετακόμισε με την οικογένεια του στο Νέο Ψυχικό πριν από λίγους μήνες, όμως αυτό δεν τον έσωσε από τη μαφιόζικη εκτέλεση.

