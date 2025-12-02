Λογαριασμός
Toύρκος συνελήφθη στη Χίο: Κατηγορείται για εμπλοκή σε κατασκοπεία

Τούρκος υπήκοος συνελήφθη στη Χίο για κατασκοπεία. Στο σπίτι του βρέθηκε εξοπλισμός που ερευνάται, ενώ υπό εξέταση τίθενται και οι επαφές του

Toύρκος συνελήφθη στη Χίο για εμπλοκή σε κατασκοπεία

Τούρκος υπήκοος συνελήφθη στη Χίο, κατηγορούμενος για κατασκοπεία. Ο 61χρονος βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΥΠ και την Ασφάλεια του Λιμενικού.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Τουρκίας για ληστείες, ωστόσο —σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Χίου— διατάχθηκε έρευνα για κατασκοπεία, καθώς στο σπίτι του στον προβλήτα του λιμανιού εντοπίστηκε εξοπλισμός που ενδέχεται να συνδέεται με τέτοιου είδους δραστηριότητα (κυάλια, τηλεφακός, πέντε κινητά τηλέφωνα κ.ά.).

Ο εξοπλισμός έχει ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθεί πού και πώς χρησιμοποιούταν, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και οι επαφές του συλληφθέντος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τούρκος Χίος κατασκοπεία
