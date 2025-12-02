Έληξε στις 17.00 της Τρίτης, 2/12, μετά από πέντε ώρες, η κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής. Η κυκλοφορία που είχε διακοπεί έχει αποκατασταθεί, τόσο προς τη γειτονική χώρα, όσο και προς την Ελλάδα.
Εξάλλου, στις 3.30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.
Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τα επόμενα 24ωρα.
