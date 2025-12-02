Λογαριασμός
Μάλγαρα: Έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη οι αγρότες

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να μείνει κλειστό έως τις 20:00

Αγρότες

Σε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ προχώρησαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Από χθες είχαν αποκλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα ενώ πριν από λίγο και συγκεκριμένα στις 18:30, προχώρησαν στον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια των Μαλγάρων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μέχρι τις 20:00.

