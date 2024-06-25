Στην έκδοση Navtex για εργασίες πλοίου πόντισης καλωδίου εξέδωσε η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή εργασιών νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης, αφορά περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Πρόκειται για σημείο που έχει δηλωθεί μονομερώς και αυθαίρετα στον ΟΗΕ ως τουρκική ΑΟΖ και εντάσσεται στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στο νέο δόγμα περί «γαλάζιας πατρίδας».

Η περιοχή αυτή επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, μέσω του σταθμού του Ηρακλείου εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ ελληνική Navtex, δίνοντας το στίγμα των ερευνών του πλοίου και ξεκαθαρίζοντας ότι έχει να κάνει με ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Πηγή: skai.gr

