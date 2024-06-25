Δύο συλλήψεις για τρομοκρατικές επιθέσεις - Σε ποιες υποθέσεις εμπλέκονται

Στη σύλληψη δύο ατόμων, 40 και 52 ετών, για εμπλοκή σε τρομοκρατικές επιθέσεις προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Οι πρώτες συλλήψεις για την ίδια υπόθεση είχαν γίνει στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στους πρώτους έξι συλληφθέντες ήταν και δύο πυροτεχνουργοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στον στρατό και στην αεροπορία και φέρονται να συνεργάζονταν με τους υπόπτους.

Οι συλλήψεις τον Φεβρουάριο είχαν γίνει μετά τον παγιδευμένο με εκρηκτικά φάκελο που είχε σταλεί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και την έκρηξη σε τράπεζα στα Πετράλωνα.

Σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν σήμερα εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

