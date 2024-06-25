Βίντεο από τις εκρήξεις και την μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο στη Λεπενού

Ενας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του σε μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο παρασκευής πίσσας στη Λεπενού, στο Αγρίνιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, με εκρήξεις και πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εργοτάξιο παρασκευής ασφαλτομίγματος στην περιοχή Λεπενού Αγρινίου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2024

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, πρόκειται για άνδρα 53 ετών από το Μενίδι Αττικής, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος από τους Πυροσβέστες μέσα σε κοντέινερ στο χώρο του εργοταξίου.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού, ενώ πριν λίγο καιρό είχε πεθάνει και η σύζυγος του από ασθένεια.

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

