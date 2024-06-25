Λογαριασμός
Αγρίνιο: Βίντεο από τις εκρήξεις και την μεγάλη φωτιά στο εργοτάξιο πίσσας στη Λεπενού

Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο και πατέρας ενός παιδιού 

Βίντεο από τις εκρήξεις και την μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο στη Λεπενού

Ενας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του σε μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο παρασκευής πίσσας στη Λεπενού, στο Αγρίνιο. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, με εκρήξεις και πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. 

Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, πρόκειται για άνδρα 53 ετών από το Μενίδι Αττικής, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος από τους Πυροσβέστες μέσα σε κοντέινερ στο χώρο του εργοταξίου.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού, ενώ πριν λίγο καιρό είχε πεθάνει και η σύζυγος του από ασθένεια.

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

