Βίντεο από τις εκρήξεις και την μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο στη Λεπενού

Ενας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του σε μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο παρασκευής πίσσας στη Λεπενού, στο Αγρίνιο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, με εκρήξεις και πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εργοτάξιο παρασκευής ασφαλτομίγματος στην περιοχή Λεπενού Αγρινίου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2024
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, πρόκειται για άνδρα 53 ετών από το Μενίδι Αττικής, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος από τους Πυροσβέστες μέσα σε κοντέινερ στο χώρο του εργοταξίου.
Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού, ενώ πριν λίγο καιρό είχε πεθάνει και η σύζυγος του από ασθένεια.
Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.