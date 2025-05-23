Μεγάλες διαστάσεις πήρε η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 γα το «casus belli» της Τουρκίας, με τα τουρκικά ΜΜΕ να σχολιάζουν ότι «ο Μητσοτάκης ζητάει την άρση της απειλής πολέμου για τα 12 μίλια».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global αναφέρει χαρακτηριστικά: «H τελευταία ανακοίνωση από την Ελλάδα ήρθε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μίλησε στον ελληνικό Τύπο και ανέφερε πως σε περίπτωση που η Τουρκία αποσύρει το «casus belli» που κήρυξε το 1995, τότε η Ελλάδα και η Ελληνοκύπριοι (Κυπριακή Δημοκρατία) δεν θα αντιδράσουν στην ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Δήλωσε πως πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες μας».

Αναφέρει μάλσιτα και τη σχετική δήλωση του κ. Μητσοτάκη: «Αν η Τουρκία επιθυμεί να μπει στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ευρωπαϊκής άμυνας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δικαιολογημένοι προβληματισμοί και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος και πιο σαφής: είναι 30 χρόνια από τότε που η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο casus belli. Νομίζω ότι, 30 χρόνια μετά, έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Στις 31 Μαϊου του 1995 η Ελλάδα είχε πάρει απόφαση της επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλία. Η Τουρκία ως αντίδραση σε αυτό στις 8 Ιουνίου πήρε απόφαση στο Κοινοβούλιο και είχε ανακοινώσει πως αν γίνει μια μονομερής ενέργεια στο Αιγαίο αυτό θα είναι «casus belli» δηλαδή αιτία πολέμου».

Η Hurriyet από τη μεριά της έχει τίτλο «Πρόταση Μητσοτάκη για το Αιγαίο, ζήτησε άρση του casus belli» ενώ η Turkiye κάνει λόγο για «σκανδαλώδες αίτημα Μητσοτάκη για το Αιγαίο».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια σκανδαλώδη δήλωση με στόχο τη συμμετοχή της Τουρκίας σε νέα αμυντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πρέπει να καταργήσει την απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 που ισοδυναμούσε με «πολεμική απειλή» προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα αμυντικά κονδύλια της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά η Turkiye.

Στο μεταξύ, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν για τις προσπάθειες παρεμπόδισης της πρόσβασης της Άγκυρας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα ότι «οι προσπάθειες να αγνοηθεί ο κρίσιμος ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή και η σημασία της για την ασφάλεια της Ευρώπης είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Η μεταφορά των διμερών διαφορών σε πολυμερείς πλατφόρμες και η υιοθέτηση μιας στάσης αποκλεισμού, δεν είναι ούτε καλοπροαίρετη, ούτε κι ένα σώφρον βήμα. Θα συνεχίσουμε να εξηγούμε την ισχύ της Τουρκίας σε όσους δεν την αντιλαμβάνονται».

Σημάδια μελλοντικής αποχώρησης από τον Ερντογάν

Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο πως δεν θα διεκδικήσει ξανά την επανεκλογή του. «Δεν έχω μέλημα επανεκλογής. Ούτε να διεκδικήσω ξανά το αξίωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας και για ένα νέο σύνταγμα.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Σε όλη μου τη ζωή, έχω εκφράσει ότι η Τουρκία χρειάζεται ένα πολιτικό, δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα. Στο ίδιο σημείο είμαι και σήμερα. Η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει στο μέλλον με ένα σύνταγμα που γράφτηκε και υποβλήθηκε από πραξικοπηματίες. Τώρα χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που υποβάλλεται από πολίτες, όχι από πραξικοπηματίες. Δεν έχω κάποιο μέλημα επανεκλογής ή να διεκδικήσω ξανά το αξίωμα. Μέλημά μας είναι πώς θα ανεβάσουμε τη φήμη της χώρας μας με τα βήματα που θα κάνουμε».

Παράλληλα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι ίσως ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Τουρκία. Κάθε βήμα που κάνουμε ενισχύει την υπόσχεσή μας, τόσο προς τη χώρα μας όσο και προς εμάς. Έχουμε δημιουργήσει καλές σχέσεις όχι μόνο με τον κ. Τραμπ αλλά με πολλούς ηγέτες. Ίσως κάνω ένα ταξίδι στην Αμερική. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τετ α τετ τον κ. Τραμπ. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι τόσο ασήμαντες όσο νομίζουν κάποιοι. Η άποψη του κ. Τραμπ για την Τουρκία είναι πολύ θετική. Η άποψή μας για αυτούς είναι η ίδια. Έχουμε μια ισχυρή σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρίνεια», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.