Το Ισραήλ λέει πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαιτίστηκε ακόμη ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Νωρίτερα, ανέφεραν μέσω X ότι ενεργοποίησαν τις σειρήνες τις αεράμυνας σε διάφορους τομείς του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για τραυματισμούς ή ζημιές.

Χθες Πέμπτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την αναχαίτιση δυο πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Χούθι, το οποίο θεωρείται ότι πρόσκειται στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, βάζει συχνά στο στόχαστρο εξαπολύοντας πυραύλους και drones το Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Στοχοποιεί επίσης πλοία τα οποία κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ στα ανοικτά της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την 4η Μαΐου, πύραυλος των Χούθι, έπεσε, για πρώτη φορά, εντός της περιμέτρου του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, επίθεση που ώθησε τις περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τη μεγαλούπολη να αναστείλουν τις πτήσεις τους.

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη, όπου για παράδειγμα πρόσφατα έπληξαν ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες κι εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. Έθεσαν επίσης εκτός λειτουργίας το διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα — οι πτήσεις ξανάρχισαν κάπου δέκα ημέρες αφού βομβαρδίστηκε.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν την 6η Μαΐου, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν, συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους Χούθι, βάζοντας τέλος στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς αντιποίνων για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη θαλάσσια οδό που οδηγεί στη Διώρυγα του Σουέζ, καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όμως έχει διαμηνύσει πως η Ουάσιγκτον μπορεί να «ξαναρχίσει» τις επιχειρήσεις.

Παρότι επιβεβαίωσαν πως συμφώνησαν να μη βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία, οι Χούθι απείλησαν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ και ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Είχαν αναστείλει τις επιθέσεις όσο εφαρμοζόταν η κατάπαυση του πυρός δυο μηνών στη Λωρίδα της Γάζας, ως τη 18η Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

