Ο Ayman Odeh, μέλος του αραβοεβραϊκού κόμματος Hadash, απομακρύνθηκε βίαια από το βήμα στο ισραηλινό κοινοβούλιο όταν άρχισε να επικρίνει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει ο Guardian από την ισραηλινή Βουλή, ο Ayman Odeh εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή τους καθώς τα στοιχεία του ΟΗΕ για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα είναι δραματικά.

«Έπειτα από ενάμιση χρόνο πολέμου έχετε σκοτώσει 19.000 παιδιά, 53.000 κατοίκους» άρχισε να λέει. «Καταστρέψατε όλα τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία και για εσάς δεν υπάρχει πολιτικός νικητής, νιώθετε ότι δεν υπάρχει νικητής, γι αυτό τρελαίνεστε» συνέχισε φωνάζοντας.

«Γιατί είστε τόσο αδύναμοι; Γιατί είστε λυπημένοι, Γιατί δεν είστε χαρούμενοι; Επειδή δεν υπάρχει πολιτικό νικητής» είπε.

Καθώς ο Ayman Odeh ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση βουλευτές της συμπολίτευσης του φωνάζουν να σταματήσει και να κατέβει. Εκείνος ωστόσο συνέχιζε μέχρι που μέλη της ασφάλειας της Βουλής μπήκαν στην αίθουσα, ανέβηκαν στο βήμα και τον απομάκρυναν βίαια.

Πηγή: skai.gr

