Τουρισμός Πολυτελείας: Η Σαντορίνη παραμένει η ναυαρχίδα του τουρισμού πολυτελείας

Η Σαντορίνη είναι ένα από τα νησιά της Ελλάδας, που διαθέτει παγκόσμια φήμη και ό,τι ακούγεται για αυτήν φέρει ισχυρό αντίκτυπο. Πολλά ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν για την τουριστική κίνηση, όμως το νησί μέχρι και τον Οκτώβριο συνεχίζει να δέχεται τουρίστες και να αποτελεί πόλο έλξης. Ωστόσο, οι εικόνες συνωστισμού, κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, από τις μαζικές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, προβλημάτισαν και γέννησαν ανησυχία για φαινόμενα υπερτουρισμού. Αυτό όμως, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί με τη ρύθμιση της κρουαζιέρας.

«Το νησί παραμένει ένας από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς, χάρη στο γεωπεριβάλλον του και έλκει μεγάλη μερίδα "ποιοτικών" τουριστών. Εκείνο που χρειάζεται είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, το 2012 είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη κορεσμός. Η ρύθμιση της κρουαζιέρας πρέπει να υπάρχει. Η προηγούμενη δημοτική αρχή το εγκατέλειψε, για αυτό από φέτος θα ρυθμιστεί εκ νέου», σημείωσε ο δήμαρχος Θήρας.

Για τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνη Παγώνη, η Σαντορίνη δεν αντιμετώπισε πρόβλημα υπερτουρισμού αλλά «υπήρξε συνωστισμός και κακή οργάνωση, όπως συμβαίνει παντού, όπου πηγαίνουν μαζικά λεωφορεία. Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα και στην Ακρόπολη. Δεν αφορά στο σύνολο της την τουριστική κίνηση», επεσήμανε ο κ.Παγώνης.

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που επεσήμανε ο δήμαρχος Θήρας, είναι να σταματήσει η δόμηση και κυρίως να περιοριστεί η βραχυχρόνια μίσθωση. «Θέλουμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία να περιοριστεί η βραχυχρόνια μίσθωση και να αξιοποιηθεί το οικιστικό απόθεμα. Χρειαζόμαστε σπίτια για τους γιατρούς, τους δασκάλους κτλ. Είναι υποχρέωση του κράτους να το ρυθμίσει, είτε δίνοντας κίνητρα, είτε τους πόρους να αναλάβει δράση τη τοπική αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο κ.Ζώρζος. Όπως είπε, «δεν μπορεί να υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κλινών, τα μέχρι τώρα στοιχεία κάνουν λόγο για 17.000 κλίνες ξενοδοχείων και άλλες 40.000 σε ενοικιαζόμενα και βραχυχρόνια μίσθωση αλλά αυτό, το λέω με επιφύλαξη».

«Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση είχαμε αύξηση των επισκεπτών, όπως φαίνεται και από τον αριθμό των αφίξεων στο αεροδρόμιο αλλά και αύξηση των κλινών που έριξε τη ζήτηση και τις τιμές», τόνισε ο δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο κ.Παγώνης, εκτιμά ότι το νησί φέτος δεν είχε την ίδια κίνηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και ότι οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την τουριστική κίνηση ήταν το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού (όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες) και ορισμένα ζητήματα υποδομών αλλά όπως, τόνισε «με σωστό προγραμματισμό το νησί δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον».

«Εκείνο που έχει επηρεάσει στο χρόνο, και όχι σε σχέση με πέρυσι, είναι σίγουρα η βραχυχρόνια μίσθωση. Το 2014 ήταν μηδέν και τώρα η δηλωμένη βραχυχρόνια μίσθωση είναι 14.000. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την ξενοδοχία και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αλλά επηρεάζει πραγματικά και την οικιστική χρήση στη Σαντορίνη και τη μεταμόρφωση των ίδιων μας των οικισμών», επεσήμανε ο κ.Παγώνης.

Σχετικά με τη δόμηση είπε ότι από το 2020 έχει σταματήσει η δυνατότητα κατασκευής ξενοδοχείου εκτός σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του χωροταξικού. «Εμείς αναμένουμε το νέο χωροταξικό, γιατί έτσι θα έχουμε εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι τα επόμενα 20-30 χρόνια. Τονίζουμε όμως, ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται να κατασκευαστεί μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, της τάξεως των 20 και 30 δωματίων, και την ίδια στιγμή να δίνεται άδεια για ένα σπίτι 200-300 τμ το οποίο θα αλλάξει χρήση και θα γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Άλλωστε, η Σαντορίνη έχει πολλές μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, που είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τον luxury τουρισμό, ο κ. Παγώνης, μιλώντας στο περιθώριο του 2ου Συνεδρίου Τουρισμού Πολυτελείας "The luxury side of Greece" τόνισε ότι η Σαντορίνη, μαζί με τη Μύκονο, αποτελούν τις ναυαρχίδες του τουρισμού Πολυτελείας. «Είναι ένα νησί μοναδικό και μπορεί κάποιος να ζήσει την πολυτέλεια σε όλες τις εκφάνσεις της, όχι μόνο στη διαμονή και τις υπηρεσίες αλλά και στον πολιτισμό, τον οινοτουρισμό, τη γαστρονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.