Μια δεύτερη ευκαιρίας ζωής δόθηκε στον 15χρονο Δημήτρη μετά τη μεταμόσχευση ήπατος που ολοκληρώθηκε στην Ιταλία. Νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως ότου διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται θετικά ο οργανισμός του στο μόσχευμα. Οι γιατροί αισιοδοξούν για την πορεία της υγείας του.

Υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται ο 15χρονος Δημήτρης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο και οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

«Οι γιατροί στην Ιταλία είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μεταφέρθηκαν προσωπικά συγχαρητήρια από το Τορίνο και αυτή είναι μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην Ελλάδα δεν κάνουμε ακόμη μεταμοσχεύσεις σε παιδιά. Αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα με τη δημιουργία του Ωνασείου Μεταμοσχευτικού Κέντρου, όπου θα το εγκαινιάσουμε με τον πρωθυπουργό τον Οκτώβριο» ανέφερε υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το σωτήριο μόσχευμα για τον 15χρονο Δημήτρη βρέθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα των 48 ωρών που θεωρεί το ασφαλές και η επέμβαση έγινε με απόλυτη επιτυχία.

Ο εντατικολόγος, Ανδρέας Ηλιάδης, ανέφερε στην ΕΡΤ πως υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους γιατρούς στην Ιταλία για τον 15χρονο Δημήτρη. «Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δέχτηκε το μόσχευμα. Βεβαίως εμείς οι γιατροί, ξέρετε, είμαστε πάντα φειδωλοί. Θα περιμένουμε το επίσημο 48ωρο της μετεγχειρητικής πορείας του, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μεγάλη αγωνία, χαρά, συγκίνηση. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Στο χειρουργείο μπήκε στις 9 παρά τέταρτο ώρα Ελλάδος και τελείωσε στις 5 και τέταρτο το απόγευμα» ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη, Ζιώζας Βασίλης.

Με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες από τον ΕΟΜ και το ΕΣΥ έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν ώστε η κατάσταση της υγείας του παιδιού να σταθεροποιηθεί.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά στο Νοσοκομείο του Ρίου, πριν στηθεί αερογέφυρα για το Τορίνο, όπου μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

