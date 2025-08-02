Αύριο, Κυριακή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή η 32χρονη παράνομη μετανάστρια από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, η σορός της οποίας βρέθηκε στην παραλία Έδεμ του Π. Φαλήρου αργά τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου.

Η γυναίκα διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας.

Η 32χρονη αρχικά ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι το μωρό χτύπησε το μπάνιο και ύστερα το πήρε αναίσθητο μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της και πήγαν στη θάλασσα όπου άφησε το κοριτσάκι, παρότι αντιλήφθηκε ότι ήταν ακόμα ζωντανό.

Οπως είπε, φοβήθηκε να το πάει στο νοσοκομείο διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.

Λίγο αργότερα είπε στους Λιμενικούς ότι μπήκε στη θάλασσα με το 3χρονο κοριτσάκι και εκεί, στα βαθιά, της γλίστρησε το παιδί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος κοντά στο μπάνιο του διαμερίσματος που έμενε η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της.

Αυτή τη στιγμή εξετάζεται εάν το αίμα αυτό ανήκε στο άτυχο κοριτσάκι, καθώς επίσης και αν ισχύουν τα όσα κατέθεσε από την πρώτη στιγμή η 32χρονη ότι όντως υπήρξε ατύχημα μέσα στο σπίτι.

«Αυτά που λέει η μάνα, επιστημονικά δεν στέκουν»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Τα τραύματα στο πρόσωπο δεν έχουν καμία σχέση με μηχανισμό θανάτου. Δεν συνδέονται ούτε με τον πνιγμό ούτε με κάποια διαταραχή του επιπέδου συνείδησης που περιγράφεται από τη μητέρα, γιατί η ίδια λέει ότι (το παιδί) έχασε τις αισθήσεις του μετά το μπάνιο οπότε και οδηγήθηκα στην παραλία και το άφησα εκεί.

Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επαληθεύονται από την ιατροδικαστική επιστήμη και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να εξιστορεί την ιστορία όπως πραγματικά συνέβη, γιατί δεν στέκουν αυτά που λέει».

Όπως είπε, «οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο κρανίο έχουν προκληθεί εν ζωή, αλλά δεν συνδέονται με διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας», άρα δεν στηρίζουν το σενάριο της απώλειας συνείδησης από πτώση στο μπάνιο.

«Στους πνεύμονες βρέθηκαν νερό και άμμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής, υπογραμμίζοντας πως «αυτό από μόνο του υποδηλώνει πνιγμό, και μάλιστα σε παραλία, όχι στα ανοιχτά της θάλασσας».

Μάλιστα ο ιατροδικαστής θέτει και πιθανό κίνητρο στις ενέργειες της 32χρονης έναντι της μικρής της κόρης, εξαιτίας μίας χρόνια πάθησης που αντιμετώπιζε με το συκώτι της.

«Υπάρχει μια χρόνια παθολογία. Φτάνει όμως να εξακριβωθεί ποια είναι αυτή και τι διαταραχές εμφάνιζε το παιδί πριν καταλήξει, γιατί η συγκεκριμένη παθολογία, μπορεί να συνδέεται και με το κίνητρο της ανθρωποκτονίας εκ μέρους της συγκεκριμένης γυναίκας», πρόσθεσε.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα άλλα δύο παιδιά

Όσον αφορά στα άλλα δύο άλλα ανήλικα παιδιά της 32χρονης, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, με εντολή εισαγγελέα, βρίσκονται προσωρινά στο Νοσοκομείο Παίδων από χθες το βράδυ, με τις αρχές να περιμένουν τα όσα θα μπορέσουν ενδεχομένως να εκμαιεύσουν για τα όσα συνέβησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα μπορέσουν να αποσπάσουν.

Στο πλευρό τους βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ειδική παιδοψυχολόγος, έτσι ώστε να τα φροντίσει και να τα υποστηρίξει. Για την ώρα, τα δύο ανήλικα παιδιά δεν έχουν αναφέρει κάτι.

Σχετικά με τον πατέρα του 3χρονου κοριτσιού, πρόκειται για έναν άνθρωπο με ποινικό παρελθόν.

Υπάρχουν μαρτυρίες και από τους γείτονες για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση των παιδιών, τόσο από την πλευρά του πατέρα, όσο όμως και από την πλευρά της μητέρας.

