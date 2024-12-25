«Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το μέλλον, με "πίστη στις δυνατότητες" της Περιφερειακής Αρχής, για την βελτίωση της καθημερινότητας 4,5 εκατ. συμπολιτών μας», εμπεριέχει το μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, με αφορμή τον ελπιδοφόρο συμβολισμό της γέννησης του Θεανθρώπου.

Συγκεκριμένα στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς αναφέρει:

«Αγαπημένοι μου συμπολίτες,

Tα Χριστούγεννα είναι μια ξεχωριστή γιορτή, με ισχυρό συμβολισμό.

Η γέννηση του Χριστού μας, συμβολίζει την έλευση της νέας ζωής και σηματοδοτεί την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

Έναν κόσμο με περισσότερο φως, με καλοσύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, με ειρήνη και ευημερία για όλους μας.

Σε μία εποχή που όχι μόνον στην Αττική και στην πατρίδα μας αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις και προβλήματα, επιλέξαμε με τη συμβολική κίνηση της λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίον του 'Αρεως, να στείλουμε το ξεκάθαρο δικό μας μήνυμα ότι στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας οι 4,5 εκατ. κάτοικοί της αξίζουν τα καλύτερα, αξίζουν περισσότερα.

Παράλληλα, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το μέλλον μας.

Αναδεικνύουμε την πίστη μας στις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές που έχουμε, αλλά και τη δέσμευσή μας ότι με το έργο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, θα πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο:

Να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας.

Να είμαστε διαρκώς στο πλευρό αυτών που μας χρειάζονται.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους, αυτά τα Χριστούγεννα να είναι μοναδικά, για τον καθένα από εσάς.

Να καταφέρουμε να γεμίσουμε με πραγματικό φως τις ζωές μας.

Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα.

Με Αγάπη, Αισιοδοξία, Ειρήνη και Ευημερία.

Στην Αττική μας.

Στην Πατρίδα μας

Σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.