Θανατηφόρα παράσυρση πεζού τα ξημερώματα στη Συγγρού – Παραδόθηκε η οδηγός

Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν τουλάχιστον 2 οικογένειες καθώς, λίγο μετά τις 4 και μισή τα ξημερώματα, ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν πεζό στη Λεωφόρο Συγγρού.
Το τραγικό συμβάν έγινε στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγγρού προς την Ποσειδώνος (παραλιακή) , στο ύψος της Λαγουμιτζή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγός του οχήματος (ημεδαπή, του 1983) που παρέσυρε τον πεζό, αρχικά εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος και μετά από λίγη ώρα παραδόθηκε στην αστυνομία. .
Το θύμας, ένας νεαρός αλλοδαπός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Λαϊκό νοσοκομείο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.
