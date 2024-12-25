Θανατηφόρα παράσυρση πεζού τα ξημερώματα στη Συγγρού – Παραδόθηκε η οδηγός

Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν τουλάχιστον 2 οικογένειες καθώς, λίγο μετά τις 4 και μισή τα ξημερώματα, ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν πεζό στη Λεωφόρο Συγγρού.

Το τραγικό συμβάν έγινε στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγγρού προς την Ποσειδώνος (παραλιακή) , στο ύψος της Λαγουμιτζή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγός του οχήματος (ημεδαπή, του 1983) που παρέσυρε τον πεζό, αρχικά εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος και μετά από λίγη ώρα παραδόθηκε στην αστυνομία. .

Το θύμας, ένας νεαρός αλλοδαπός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Λαϊκό νοσοκομείο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.