Το τελικό πόρισμα για τα Τέμπη

Γιατί δεν δίνει οριστικές απαντήσεις για τις εκρήξεις μετά τη σύγκρουση των τρένων

Τέμπη

Δεν δίνει απαντήσεις για τα αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη το τελικό πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, που θα παρουσιαστεί δημοσίως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Η Καθημερινή, ωστόσο, δεν έχει αλλάξει η αρχική εκτίμηση των ερευνητών ότι τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών στις μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν εξηγούν τη φωτιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Εθνικός Οργανισμός σκοπεύει να απευθυνθεί και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης για το επίμαχο ζήτημα της πυρόσφαιρας.

Στην πολυσέλιδη έρευνα, το δυστύχημα στα Τέμπη προσεγγίζεται πολυεπίπεδα ως αποτέλεσμα διαχρονικών κενών του συστήματος.

