Πειθαρχική δίωξη και αναστολή άσκησης καθηκόντων για διευθυντή σχολικής μονάδας στη Μαγνησία διέταξε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ύστερα από περιστατικό τραυματισμού δύο μαθητών από συμμαθητή τους σε γυμνάσιο της περιοχής. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, σχετικά με το περιστατικό, διατάχθηκε επίσης προκαταρκτική εξέταση και για τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

«Ο μαθητής που τραυμάτισε με στυλό στο πόδι συμμαθήτριά του, δεν έπρεπε να βρίσκεται στο σχολείο εκείνη την ημέρα, αφού την προηγούμενη είχε πάρει αποβολή για ανάλογο περιστατικό με άλλο συμμαθητή του που είχε τραυματίσει», αναφέρεται σχετικά.

Επίσης, από το υπουργείο επισημαίνεται ότι ο εν λόγω μαθητής, «παρουσίαζε παραβατική συμπεριφορά» και «έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη σχολική μονάδα, καθώς του είχε επιβληθεί το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος».

«Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησε τότε την εισαγγελία Μαγνησίας και ο μαθητής παρακολουθούνταν από τον ψυχολόγο του σχολείου. Όμως, με την επίκληση γραφειοκρατικών λόγων (έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς του σε άλλο σχολείο), δεν εφαρμόστηκε η απόφαση και παρέμεινε στο σχολείο», αναφέρεται.

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, οι δύο τραυματισμένοι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους και θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους του σχολείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

