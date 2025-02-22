Σήμερα είναι το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους, με τους πιστούς να τιμούν τους κεκοιμημένους τους προσφέροντας κόλλυβα, ώστε να διαβαστούν στη Θεία Λειτουργία.

Κάθε Ψυχοσάββατο τελούνται τα μνημόσυνα της Εκκλησίας υπέρ των κεκοιμημένων «των επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, ευσεβώς ορθοδόξων, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομόναχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών εκ των απ’ αρχής και μέχρι των εσχάτων».

Η καθιέρωση του Ψυχοσάββατου είναι μια υπόμνηση ότι το σώμα θα αναστηθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ποιοι Άγιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, τιμώνται επίσης:

Η Εύρεση των Ιερών Λειψάνων των εν τοις Ευγενίου Αγίων Μαρτύρων

Οι Όσιοι Θαλάσσιος και Λιμναίος

Η Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα υπηρέτες της οι Μάρτυρες

Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά

Σύμφωνα με το εορτολόγιο για το 2025, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Aνθούσα, Ανθούση

Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.