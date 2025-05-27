Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε ΕΛΤΑ στα Καλάβρυτα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα ΕΛΤΑ στην περιοχή Δάφνη Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα μπήκαν στα ΕΛΤΑ, με την απειλή καλάσνικοφ πήραν άγνωστο ποσό, που προοριζόταν να δοθεί για συντάξεις και στη συνέχεια διέφυγαν πεζή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ οι ληστές προσπαθούσαν να φτάσουν στο όχημα διαφυγής, τους ακολούθησε κάτοικος. Μόλις τον αντιλήφθηκαν οι δράστες πυροβόλησαν μια φορά στον αέρα για εκφοβισμό.

Για τον εντοπισμό τους έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ από Αχαΐα, Ηλεία και Αρκαδία.

Ο τρόπος διαφυγής των ληστών και η χρήση καλάσνικοφ προσδίδει στην υπόθεση άρωμα τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών Αρχών, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Στρατουλάκος.

Πηγή: skai.gr

