Στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021- 2027» του ΕΣΠΑ εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός συρμών και υποδομών της γραμμής Πειραιάς- Κηφισιά του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 του Μετρό), συνολικής δημόσιας δαπάνης 90.382.520 ευρώ, με απόφαση που έλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζονται: 14 συρμοί των 5 οχημάτων (70 βαγόνια), έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παραγωγικής λειτουργίας για τα επόμενα 25 χρόνια από την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Οι υποσταθμοί έλξης στο Ηράκλειο Αττικής και στο Ν. Φάληρο, που τροφοδοτούν την Γραμμή 1, με ταυτόχρονη μετεγκατάσταση του υποσταθμού του Φαλήρου σε νέο κτίριο και τοποθέτηση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την ηλεκτροπέδηση των συρμών.

Στην πράξη περιλαμβάνονται και άλλες αναγκαίες τεχνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.

Δικαιούχος είναι οι «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

