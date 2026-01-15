Αποκλιμάκωση στα μπλόκα: Οι αγρότες ανοίγουν δρόμους εν αναμονή συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Χαλαρώνουν τα μπλόκα οι αγρότες, καθώς χθες μετά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Καρδίτσα είπαν «ναι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίζοντας παράλληλα οι δρόμοι να ειναι ανοιχτοί.

Σήμερα στις 11 αναμένεται να ανοίξει η γέφυρα στη Νίκαια της Λάρισας, ενώ εντός της ημέρας συνεδριάζουν οι αγρότες στο Αγγελόκαστρο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως πιθανότατα αύριο θα ανοίξουν την Ιόνια Οδό.

Στην κυκλοφορία δόθηκε και πάλι η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος. Ωστόσο, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς Πύργο.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, θα κρατησουν ανοιχτό τον δρόμο και θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Κυβερνητικες πηγές πάντως αναφέρουν πως «δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή για συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο». Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση, δηλαδή ένας λογικός αριθμός ατόμων, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Πηγή: skai.gr

