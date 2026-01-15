Λογαριασμός
Παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, με ανοιχτό τον δρόμο

Οι αγρότες βάζουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος και αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα

μπλοκο καρδιτσα Ε65

Παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.

Παράλληλα αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδρίασε στον Παλαμά.

TAGS: Μπλόκα αγροτών Καρδίτσα Αγρότες
