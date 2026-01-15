Παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.

Παράλληλα αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδρίασε στον Παλαμά.

