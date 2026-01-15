«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης με την έλευση του "Κίμωνα" και την ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας Belharra.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν ακόμη κρίκο σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. «Έτσι, η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε.

«Πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης - και προσωπικά εμένα ως πρωθυπουργού - είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Θεωρώ σήμερα κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντικό. Καλοτάξιδος ο "Κίμων" και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.