Σύλλογος Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού - Προσωρινός πρόεδρος ο Ασλανίδης

Δεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το Σύλλογο Συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ θα γίνει και γενική συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε χτες ο «Συλλόγος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:
«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
- Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
- Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
- Ανάδειξη νέου Δ.Σ.
- Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.