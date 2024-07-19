Έκτακτη σύσκεψη για τα κρούσματα πανώλης στη Θεσσαλία, πραγματοποιείται σήμερα στη Λάρισα υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές συσκέψεις με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, και εκπροσώπους παραγωγών, μετά και το νέο κρούσμα πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, το οποίο και εντοπίστηκε σε εκτροφή αιγοπροβάτων σε περιοχή της ΠΕ Λάρισας και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Δομένικου.

Ο κ. Τσιάρας θα συνοδεύεται από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, τον Γενικό Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, και υπηρεσιακούς παράγοντες. Θα έχουν διαδοχικές συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη και εκπροσώπους παραγωγών, προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η άμεση εφαρμογή των μέτρων εκρίζωσης του νοσήματος.

O περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα ζητώντας να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Θεσσαλία

Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές της Π.Ε. Λάρισας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του νοσήματος.

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Εθνική Ομάδα Ειδικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Λαρίσης, έχουν ενεργοποιηθεί από τις 11/07/2024, μόλις εμφανίσθηκε το πρώτο κρούσμα στην Καλαμπάκα, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (Α’88) (Απόφαση 1747/386028/14.12.2023ΦΕΚ Β΄ 7121 18.12.2023)και έχουν άμεσα δοθεί οι σχετικές κατευθύνσεις στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει το παραπάνω σχέδιο καθώς και η κείμενη κοινοτική νομοθεσία (Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 687/2020) είναι τα παρακάτω:

Μέτρα στη μολυσμένη εκμετάλλευση (θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων).

Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από την μολυσμένη εκτροφή.

Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.

Τονίζεται, τέλος, ότι ο ιός της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.