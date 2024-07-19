Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο όρος Πάικο: Ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα

Δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο

UPDATE: 12:37
Canadair

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση, στην περιοχή Κρανιά, στο όρος Πάικο στην Πέλλα.

Η φωτιά μαίνεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκδηλώθηκε πιθανότατα ύστερα από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πλέον έχουν προστεθεί και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΓΕΕΘΑ που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark