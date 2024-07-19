Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση, στην περιοχή Κρανιά, στο όρος Πάικο στην Πέλλα.

Η φωτιά μαίνεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκδηλώθηκε πιθανότατα ύστερα από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πλέον έχουν προστεθεί και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΓΕΕΘΑ που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.

Στην #πυρκαγιά στην περιοχή Κρανιά του Όρους Πάικου επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΓΕΕΘΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

