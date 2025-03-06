Πλακιάς σε Ακρίτα: Είναι ντροπή στην πιο κρίσιμη καμπή του θέματος των Τεμπών να προσπαθείτε να ξεπλύνετε τον Σπίρτζη

«Είναι ντροπή στην πιο κρίσιμη καμπή του θέματος των Τεμπών να προσπαθείτε να ξεπλύνετε τον Σπρίτζη!!!», αναφέρει μέσω ανάρτησής του στα social media ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις 2 του κόρες και μία ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πριν 2 χρόνια.

Ειδικότερα, με την ανάρτησή του αυτή απαντά σε προηγούμενη ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, βουλεύτριας επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερασπιζόταν τον τότε υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη.

Είναι ντροπή στην πιο κρίσιμη καμπή του θέματος των ΤΕΜΠΩΝ να προσπαθείτε να ξεπλύνετε τον ΣΠΙΡΤΖΗ !!!

Να γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος για μας τις οικογένειες έχει τις ίδιες ευθύνες με τον Καραμανλή .

Δεν παραδόθηκε καμμία σύμβαση κατά το 70% .

Αυτά θα σας τα πω από κοντά εδώ… pic.twitter.com/EPW9o2wvzG — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 6, 2025

Στη δημοσίευσή του, επίσης, σημειώνει: «Να γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος για μας τις οικογένειες έχει τις ίδιες ευθύνες με τον Καραμανλή. Δεν παραδόθηκε καμία σύμβαση κατά το 70%.Αυτά θα σας τα πω από κοντά εδώ χρειάζεται χρόνος. Δεν ζήτησε καμία άρση της βουλευτικής ασυλίας μετά το έγκλημα. Μετά από ένα χρόνο το έκανε όταν ήδη από το 23 δεν είχε ξανά εκλεγεί στη βουλή. Ζήτησε την άρση της ασυλίας του μέσω του άρθρου 86 παράγραφος 5 του συντάγματος».

Και προσθέτει: «Το αν θα έρθει να δικαστεί σε φυσικό δικαστήριο θα το δούμε. Γνωρίζετε ότι δεν θα έρθει !!! Είναι αυτός που διόρισε την ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ η οποία παρέμεινε και στην κυβέρνηση την τωρινή. Το τι είναι η ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ; Μια άσχετη και άχρηστη πρόεδρος της ΡΑΣ.Από τις πιο κρίσιμες θέσεις που σιδηροδρόμου.Υπαίτια για τον θάνατο 57 αθώων. Είναι από τον κομματικό σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήστε τη να σας πει τι είπε στην απολογία της για τον ΣΠΡΙΤΖΗ. Άτυχη στιγμή αυτή για εσάς. Διορθώστε το αμέσως»

Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρεται στην εν λόγω ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

Στη συνέχεια αφού η Έλενα Ακρίτα κατέβασε την ανάρτησή της ο κ. Νίκος Πλακιάς ανέφερε «Όλοι κάνουμε λάθη»:

«Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους σας.

Δεν είναι πρέπον να βρίζεται και να χρησιμοποιείτε άσχημες εκφράσεις.

Τα post που κάνω είναι για την ενημέρωση σας όπως και ορισμένων που προσπαθούν να μπουν σε λάθος μονοπάτια .

Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω.

Να τους βάλουμε στο μονοπάτι της αλήθειας.

Πιστεύω ότι και μετά από το κατέβασμα του post ή Elena Akrita κατάλαβε το λάθος της και θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι .

Λάθη όλοι κάνουμε και θα κάνουμε.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !!!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.