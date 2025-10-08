«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια,, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο κάλεσμα που είχε απευθύνει στον κόσμο, καθώς χθες, Τρίτη (7/10) ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες. Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι φορούσε μία μαύρη μπλούζα με το πρόσωπο του αδικοχαμένου γιου του Ντένις και χαραγμένη την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών.

Για μία ημέρα μεγάλης χαράς και ανακούφισης έκανε λόγο από τη μεριά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είναι ημέρα που μπορούμε να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα, γιατί το καλό νίκησε το κακό. Έχουμε περάσει μεγάλο διάστημα που το κακό επικρατούσε και αυτή η νίκη του καλού είναι μία μεγάλη ανάσα δύναμης που την αναπνέουμε βαθιά για να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα που δίνουμε με τις οικογένειες, με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, όπως ο Πάνος...Έναν αγώνα που τον δίνουν και οι άνθρωποι που επέζησαν και κινδύνευσε η ζωή τους. Ένα παιδί είναι δυστυχώς σε κατάσταση πλήρους έλλειψης επικοινωνίας. Έναν αγώνα που οφείλουμε να δώσουμε για αυτούς που έφυγαν και για αυτούς που έμειναν και για τα παιδιά που δεν πρέπει ποτέ ξανά να εκτεθούν σε τέτοιους κινδύνους. Το παράδειγμα και ο αγώνας του Πάνου είναι ιστορικά. Η νίκη που κατάφερε απέναντι στο σύστημα είναι ανεπανάληπτη».

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε σήμερα από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, καθώς θα πρέπει να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προκαταρκτική, θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία, με το οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να δηλώσει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και θα ζητά να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Επίσης, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

