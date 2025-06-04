Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με διάταξη του εισαγγελέα, η έρευνα - την οποία καλείται να φέρει εις πέρας η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου - στρέφεται κατά επτά προσώπων τα οποία έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους είναι η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι - προϊστάμενοι υπηρεσιών (και επιπλέον δύο μηχανικοί).

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ τον περασμένο Αύγουστο. Η μήνυση (έγκληση) αφορούσε, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, συνδεόμενο με πράξεις και παραλείψεις ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του λούνα - παρκ.

Η συγκεκριμένη έγκληση απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής- κατά πληροφορίες, με το σκεπτικό ότι μεταξύ των διαπιστωθεισών πράξεων και παραλείψεων και του επελθόντος αποτελέσματος του θανάτου δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια.

Διαφορετική άποψη όμως είχε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Στέφανος Ζαρκαντζιάς, που έκανε δεκτή (ως ουσιαστικά βάσιμη) την προσφυγή τού μηνυτή πατέρα κατά της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης και με διάταξή του παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής (ποινικής) έρευνας για να διαπιστωθεί εάν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Να σημειωθεί ότι ως προς το σκέλος των ποινικών ευθυνών για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τη σύζυγό του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και του μηχανολόγου μηχανικού που είχε προσκομίσει πιστοποιητικό ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού αναμένεται το επόμενο διάστημα η ετυμηγορία του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου για την παραπομπή τους (ή μη) σε δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

