Ο Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Τήνου, μιλά για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας και τα κίνητρα που δίνει ο Δήμος.

Δωρεάν σπίτι και 400 ευρώ επίδομα στους γιατρούς που θα επιλέξουν την Τήνο. Επίσης, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Τήνου στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μόνιμα προβλήματα στο νησί, η ύδρευση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σύρο

