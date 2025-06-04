Ο Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Τήνου, μιλά για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας και τα κίνητρα που δίνει ο Δήμος.
Δωρεάν σπίτι και 400 ευρώ επίδομα στους γιατρούς που θα επιλέξουν την Τήνο. Επίσης, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Τήνου στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μόνιμα προβλήματα στο νησί, η ύδρευση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σύρο
Πηγή: skai.gr
- Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Νέα προκαταρκτική έρευνα με παραγγελία αντεισαγγελέα Εφετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων
- Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών ουσιών στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε ενώ οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης
- Εφετείο Λαμίας: Ισόβια κάθειρξη και πάλι στον Κορκονέα μετά από μία επεισοδιακή δίκη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.