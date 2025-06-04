Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Δήμαρχος Τήνου μιλά για τα προβλήματα του νησιού

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μόνιμα προβλήματα στο νησί, η ύδρευση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με Σύρο

Τήνος

Ο Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Τήνου, μιλά για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας και τα κίνητρα που δίνει ο Δήμος.

Δωρεάν σπίτι και 400 ευρώ επίδομα στους γιατρούς που θα επιλέξουν την Τήνο. Επίσης, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Τήνου στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μόνιμα προβλήματα στο νησί, η ύδρευση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σύρο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τήνος Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark