Την Παρασκευή στο Τυμπάκι Ηρακλείου η κηδεία του 19χρoνου στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα στη Ρόδο

Η είδηση του θανάτου του άτυχου νεαρού έχει σκορπίσει θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία του Τυμπακίου, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη

Στρατός

Την Παρασκευή 28-11-2025 θα τελεστεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε αλλά και ζούσε με την οικογένειά του, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Η είδηση του θανάτου του άτυχου νεαρού έχει σκορπίσει θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία του Τυμπακίου, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη.

