Έντονες βροχοπτώσεις στο Αγρίνιο - Ήχησε το 112 - Υπερχείλιση ρέματος στο Ζευγαράκι

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, ενώ στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Το βράδυ της Τετάρτης ήχησε το 112 στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τα δυο επόμενα 24ωρα.

Σε «ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας» παραμένουν οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε Περιφέρεια και Δήμους.

