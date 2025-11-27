Αντιπεριφεριάρχης Κέρκυρας: Επί ποδός συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου λόγω της «ραγδαίας» βροχόπτωσης

Στη «μάχη» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω η κακοκαιρία Adel που έπληξε την Κέρκυρα τις τελευταίες ώρες, έχουν ριχθεί τα συνεργεία της Περιφέρειας και των Δήμων στο νησί, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αλέξανδρο Δήμου, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής συνδράμουν στις προσπάθειες αποκατάστασης των προβλημάτων, ιδιαίτερα στη Βόρεια Κέρκυρα και στον οικισμό Ποταμό ο οποίος βρίσκεται στα ανατολικά παράλια του νησιού, 4 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμου, τα συνεργεία επιχειρούν με εντατικούς ρυθμούς στο ποτάμι που διασχίζει τον οικισμό, έχοντας να αντιμετωπίσουν τη μεταφορά φερτών υλικών και τον μεγάλο όγκο του νερού από τη ραγδαία βροχόπτωση, που είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει η στάθμη του ποταμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης επίσης ανέφερε ότι τα περιστατικά με πλημμυρισμένα σπίτια είναι ελάχιστα και εντοπίζονται κυρίως στον κάμπο της Αλεπούς, ενώ οι κεντρικοί οδικοί άξονες σε όλο το νησί είναι σε καλή κατάσταση.

Νωρίτερα ήχησε το 112, ενώ οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους κατοίκους να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή των Αγίων Δέκα, νότια της πόλης της Κέρκυρας, όπου έχει σημειωθεί μια μικρή κατολίσθηση.

Ο Δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε πως η κατάσταση σε όλο το νησί είναι πολύ δύσκολη και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι προβλέπονται κατολισθήσεις, ενώ το έδαφος σε πολλά σημεία είναι σαθρό.

Τα σχολεία στο9 νησί θα μείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη.

