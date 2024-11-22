Έλενα Γαλάρη
Αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές η δίκη της 24χρονης Ειρήνης Μουρτζουκου, σε βάρος της οποίας είχε υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ο πατριός της.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να κληθεί και να προσέλθει στο δικαστήριο ο μηνυτής.
Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από την υπεράσπιση. Η κατηγορούμενη έφυγε ελεύθερη από τα δικαστήρια.
Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς της κατηγορουμένης ότι πατέρας των δύο παιδιών της -τα οποία έχουν αποβιώσει- είναι ο μηνυτής. Η υπεράσπιση της 24χρονης πλην της εμφάνισης του μηνυτή στο δικαστήριο, έθεσε θέμα και για συναίνεσή του, στη διενέργεια ελέγχου πατρότητας επί υπάρχοντος υλικού των δύο βρεφών.
