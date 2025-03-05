Της Έλενας Γαλάρη

Να κηρυχθεί ένοχη για τη δολοφονία της κόρης της Μαλένας εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή της ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας.

«Προτείνω να κηρύξετε ένοχη την κατηγορουμένη για τον θάνατο της κόρης της Μαρίας Ελένης Δασκαλάκη» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, Βασιλική Δημοπούλου, ολοκληρώνοντας το σκέλος της αγόρευσης της για τον θάνατο της Μαλένας.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα η κατηγορουμένη επέφερε ασφυκτικό θάνατο στη Μαλένα. «Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η κόρη της δεν θα επανέλθει στη ζωή καθυστέρησε 20 λεπτά να ειδοποιήσει τους γιατρούς. Η κατηγορουμένη χρησιμοποίησε πανάκια για να επιφέρει ασφυκτικό θάνατο στην κόρη της. Από πού αποδεικνύεται η ύπαρξη πανιού; Από την έλλειψη κακώσεων. Έτσι η πιθανότητα να εντοπιστεί τραύμα είναι πιο δύσκολο» είπε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελική λειτουργός μετά από μαραθώνια αγόρευση, στη διάρκεια της οποίας αποδέχθηκε πλήρως τα στοιχεία του κατηγορητηρίου σχετικά με ασφυκτικό θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας, είπε στο δικαστήριο πως κίνητρο της 36χρονης μητέρας ήταν να εξασφαλίσει μία «ανέφελη σχέση» με τον Δασκαλάκη. Κατά την κ. Δημοπούλου το κορίτσι, που νοσηλευόταν για την αντιμετώπιση ιάσιμης μορφής λευχαιμίας στο Νοσοκομείο Παίδων, έγινε «εμπόδιο» για την κατηγορουμένη όταν ο πατέρας έφυγε από την Αθήνα για να επιστρέψει στο σπίτι στην Πάτρα και στη μεγάλη κόρη της οικογένειας, την Τζωρτζίνα. «Διακατέχεται από φόβο και άγχος η κατηγορουμένη» μήπως ο Δασκαλάκης στραφεί όσο βρίσκεται στην Πάτρα σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, όπως είχε πράξει λίγους μήνες πριν, ανέφερε η Εισαγγελέας.

Η αγόρευση συνεχίζεται.

