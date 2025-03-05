«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα κρίνω τον τρόπο που βιώνει κάποιος, θλίψη. Πλην όμως η εικόνα της χαροκαμένης μάνας που προσπαθεί να παρουσιάσει η κατηγορούμενη, απέχει παρασάγγας από την πραγματική εικόνα της. Η κατηγορούμενη ουδεμία θλίψη ένιωθε. Μοναδικό αίσθημα ήταν το άγχος της αιτίας θανάτου που θα κατέγραφε η ιατροδικαστής. Ανησυχούσε μόνο αν θα αποκαλυφθεί η εγκληματική πράξη σε βάρος της Μαλένας».

Στιγμή-στιγμή σε όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν του θανάτου τής Μαλένας από τον οποίο έχει ξεκινήσει την αγόρευσή της, η εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οικοδομεί την πρόταση της για τη μητέρα από την Πάτρα, η οποία καθισμένη στο εδώλιο ακούει την εισαγγελική κρίση για το κατηγορητήριο που δέχεται ότι η κατηγορουμένη αφαίρεσε με ασφυκτικό τρόπο τη ζωή των δύο μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η καταδικασμένη σε ισόβια για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, παρακολουθεί από νωρίς σήμερα την εισαγγελική εκτίμηση για το δεύτερο κατηγορητήριο που της αποδίδει ότι τα δικά της χέρια αφαίρεσαν τη ζωή της 3,5 ετών κόρης της Μαλένας το 2019, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε, καθώς και τη ζωή της μόλις 6 μηνών Ίριδας το 2021 ενώ το μωράκι κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας.

Σε βαριά ατμόσφαιρα και με αισθητή την απουσία του Αλέξη Κούγια, η εισαγγελέας αναπτύσσει το σκεπτικό της σε τακτικούς και ένορκους δικαστές για την ενοχή της «μητέρας από την Πάτρα».

Η κατηγορούμενη στη μαραθώνια απολογία της δήλωσε εμφατικά πως είναι αθώα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μην ήταν μία καλή μητέρα «αλλά δολοφόνος δεν είμαι».

Σήμερα η εισαγγελέας της Έδρας ξεκινώντας από τον πρώτο θάνατο που βίωσε η οικογένεια, είπε πως η 36χρονη «ουδεμία θλίψη βίωνε από τον θάνατο της Μαλένας. Το μοναδικό άγχος της ήταν η διαπίστωση της αιτίας θανάτου».

Με απόλυτα αναλυτικό τρόπο η εισαγγελική λειτουργός, χωρίς να αφήνει στο απυρόβλητο ιατροδικαστικές εκθέσεις που αποφάνθηκαν για ηπατική ανεπάρκεια, «λειτουργώντας κατά φαντασία», εξήγησε ότι ο θάνατος της Μαλένας άφησε άναυδους τους γιατρούς που είχαν αναλάβει να αντιμετωπίσουν την ιάσιμη μορφή λευχαιμίας που διαγνώστηκε στο κορίτσι. Επικαλούμενη ένα προς ένα τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τις καταθέσεις των γιατρών, των ιατροδικαστών και άλλων επιστημόνων που ήρθαν σε επαφή με την υπόθεση, η εισαγγελέας δίνει μία πρόγευση της κρίσης της επισημαίνοντας τον αιφνίδιο, μη αναμενόμενο θάνατο της Μαλένας, ενός παιδιού που λίγο πριν πεθάνει «παίζει στον παιδότοπο του νοσοκομείου, τραγουδάει και γκρινιάζει που τη σταματάνε από το παιχνίδι».

Και όταν κρίθηκε επιβεβλημένη η νεκροψία και νεκροτομή, για να βρεθούν τα αίτια θανάτου του παιδιού, «η κατηγορούμενη, δεν ήθελε, ήταν αντίθετη, γιατί όπως έλεγε δεν ήθελε να χαρακώσουν το παιδί της».

Με ιδιαίτερο τρόπο και εστιάζοντας στην αδράνεια του ζευγαριού να προβούν σε νόμιμες ενέργειες μετά τον θάνατο της Μαλένας, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στα γεγονότα που ακολούθησαν τον χαμό του παιδιού. «Ουδεμία μήνυση υπέβαλλαν» τόνισε ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο τρόπος ζωής που ακολουθούσε η κατηγορούμενη μετά το θάνατο της Μαλένας δεν συνάδει με πένθος. Κάνανε συνεδρίες με τον Δασκαλάκη σε ψυχολόγο για να επιλύσει προβλήματα του γάμου τους. Δεν έκαναν συνεδρίες για την ψυχολογική στήριξη της Τζωρτζίνας που έχασε απροσδόκητα την αδελφή της. Η εικόνα της χαροκαμένης μάνας που θέλει να παρουσιάσει η κατηγορούμενη απέχει παρασάγγας από τον τρόπο ζωής της».

Η αγόρευσή της εισαγγελέως, την οποία παρακολουθεί ο πατέρας των κοριτσιών Μάνος Δασκαλάκης αλλά και συγγενείς της κατηγορουμένης, συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τη Μαλένα. Αμέσως μετά η εισαγγελική λειτουργός θα ανοίξει το κεφάλαιο του θανάτου της Ίριδας.

