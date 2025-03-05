Χανιά: Στη φυλακή ο 46χρονος που μπήκε στο αστυνομικό μέγαρο με ψαροντούφεκο και τσεκούρι

Σε 12 μήνες φυλάκισης -οι 6 εκτιτέοι- καταδικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου ένας 46χρονος πατέρας πέντε παιδιών από την Κίσσαμο που συνελήφθη την Πέμπτη όταν επιχείρησε να μπει με ψαροντούφεκο και τσεκούρι στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews.

Ο 46χρονος που είναι σε διάσταση με τη μητέρα των παιδιών, κατηγορεί τον νυν σύντροφό της ότι ασελγεί στις κόρες του. Όπως υποστήριξε αυτός ήταν και ο λόγος που μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο για να ενημερωθεί για την πορεία της μήνυσής του για το θέμα.

Πάντως, η 44χρονη μητέρα στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της, διαψεύδοντας ότι τα κορίτσια κακοποιούνται ενώ για την υπόθεση αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

