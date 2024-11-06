Της Έλενας Γαλάρη

Απόλυτος ότι τα σημάδια στο πρόσωπο της 3,5 ετών Μαλένας, που σύμφωνα με την κατηγορία δηλώνουν ασφυξία δεν έγιναν από τη μάσκα κατά τη διάρκεια της ανάνηψης από τους γιατρούς, όπως επικαλείται η υπεράσπιση της κατηγορούμενης από την Πάτρα, εμφανίστηκε στους δικαστές ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, Νίκος Καρακούκης.

Μάλιστα, ο μάρτυρας επιχείρησε να αναπαραστήσει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κλείσει τις αεροφόρους οδούς, επισημαίνοντας ότι επειδή τα παιδιά δεν αντιδρούν, δεν υπάρχει κάκωση.

Κούγιας: Προσφέρομαι να μου κλείσετε το στόμα και τη μύτη ή η κατηγορούμενη.

Μάρτυρας: Όταν βάλω το χέρι κάτω από μαλακά μόρια γίνονται πολύ εύκολα τα σημάδια. Βάζω τα χέρια χαμηλά για να κλείσω αεροφόρους οδούς. Η παλάμη ακουμπά σε στόμα σαγόνι και τα δάχτυλα ακουμπά τη μύτη. Είναι μοιραίο για να πετύχω ασφυξία να φτάσουν τα χέρια μέχρι επάνω.

Κούγιας: Απ’ ό,τι δείξατε ποτέ δεν μπορεί να κλείσει το στόμα και η μύτη

Μάρτυρας: Μα έκλεισε…

Επόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο των δύο παιδιών της κατηγορουμένης από την Πάτρα, Μαλένας και Ίριδας, ήταν ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, ο οποίος για ακόμη μία φορά, κατά την κατάθεσή του έκανε λόγο για ευρήματα που δείχνουν ασφυξία.

«Αν τα πάρεις ένα - ένα τα ευρήματα μπορεί να έχεις αμφιβολίες, αλλά όταν έχεις επτά μαζί οδηγούν κάπου. Δεν μπορεί το κάθε εύρημα να προκαλείται από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να συνδυάζει αυτά τα ευρήματα» είπε ο μάρτυρας, ο οποίος αναφερόμενος στην συνάδελφό του Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία διέγνωσε την ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου, ανέφερε:

«Είναι μια διάγνωση δύσκολη, χωρίς ευρήματα συχνά. Υπάρχει διάγνωση ασφυξίας συχνά χωρίς ευρήματα, εδώ είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ευρήματα. Δεν είναι ότι η Χρ. Τσάκωνα έκανε ακραίο λάθος, δεν είναι εύκολη η διάγνωση. Δεν είναι δίκη ιατροδικαστών, δικάζουμε το θάνατο δύο παιδιών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.