Τήλος: Συγκλονιστική διάσωση βρέφους μεταναστών - Βίντεο

Τη συγκλονιστική διάσωση ενός βρέφους μεταναστών, μόλις 50 ημερών, πριν λίγες ημέρες στην Τήλο, έκανε γνωστή με ανάρτησή της η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά.

Το μόλις 50 ημερών μωράκι ήταν εγκλωβισμένο τρεις ημέρες σε απόκρημνη περιοχή και οι γονείς του έφτιαχναν το γάλα του με θαλασσινό νερό.

Στο βρέφος δόθηκε το όνομα «Ιωνάς», παρομοιάζοντας το μικρό προσφυγόπουλο με τον καλόγερο που ξεβράστηκε στην Τήλο και έχτισε το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα.

Στην ανάρτησή της, η δήμαρχος της Τήλου αναφέρει ακόμα:

«Έγκυος γυναίκα παγιδευμένη στο βουνό, βρέφη και παιδιά πεταμένα σε απόκρημνα σημεία του νησιού, γυναίκες τραυματισμένες, άντρες χτυπημένοι άσχημα από τους Τούρκους διακινητές, συνθέτουν το σκηνικό απόγνωσης που βιώνει η κοινωνία του νησιού μου τους τελευταίους μήνες... και η εξωτερική βοήθεια; ελαχιστότατη...

Οι λιγοστοί λιμενικοί που υπηρετούν στο νησί έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους εδώ και καιρό και όμως δεν κάνουν πίσω, δε δέχονται να χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή!

Δύο τρεις αστυνόμοι που και αυτοί έχουν ριχτεί στο " παιχνίδι" με τον χρόνο να προλάβουν τους ανθρώπους ζωντανούς.

Διοικητής και στρατός συνδράμουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μέρα νύχτα...»

