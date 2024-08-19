Λήγει σήμερα Δευτέρα, στις 23:59, η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σκοπός είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ με έκτακτο προσωπικό: αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ.

Επιλέγουν «Σύνδεση με OAuth 2.0 TAXISNET» και καταχωρούν τους προσωπικούς κωδικούς τους στο TAXISNET.

Η διαδρομή είναι η ακόλουθη: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Οι ΕΠΑΣ προσφέρουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας και ακολουθούν το δυϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), με αμοιβή και ασφάλιση.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους, ηλικίας 15-29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου).

Ποσοστό 77% των αποφοίτων βρίσκει δουλειά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, μετά την αποφοίτηση.

Οι ΠΕΠΑΣ απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε τρεις ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει βασικό ρόλο και στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, με 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Επίσης, η ΔΥΠΑ λειτουργεί έξι Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.