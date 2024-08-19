Επεισοδιακό ήταν το δρομολόγιο πλοίου από το λιμάνι των Χανίων προς τον Πειραιά, καθώς ξέσπασε καβγάς που λίγο έλειψε να καταλήξει σε μάχη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤNews, τα αίματα «άναψαν» και γρήγορα η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας επιβάτης άρχισε να παραπονιέται για κάποιο πρόβλημα στις τουαλέτες. Μέλη του προσωπικού θέλησαν να τον ηρεμήσουν αλλά τελικά βρέθηκαν να πιάνονται στα χέρια.

Στη συνέχεια ένας άλλος επιβάτης επιτέθηκε στον άνδρα που ξεκίνησε τον καβγά, ζητώντας του τον λόγο που εξυβρίζει το προσωπικό του πλοίου. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει δεύτερος γύρος τσακωμού.

Τελικά, η φασαρία έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

