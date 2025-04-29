Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα στη Νέα Ιωνία, το οποίο αποδείχτηκε φάρσα.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα και έγινε έλεγχος από κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που δεν βρήκαν τίποτα ύποπτο.

Όπως έγινε γνωστό, στις 10:40 άγνωστοι κάλεσαν την διευθύντρια του υποκαταστήματος και είπαν πως η βόμβα θα σκάσει σε μια ώρα.

Η αστυνομία είχε κλείσει νωρίτερα την Λεωφόρο Ηρακλείου, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

