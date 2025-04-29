Λογαριασμός
Με προσωπικό ασφαλείας τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ θα συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς - Ποια δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά 

ΟΑΣΘ

Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης την Πέμπτη, 1η Μαΐου, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ θα συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.  

Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΟΑΣΘ Πρωτομαγιά λεωφορεία απεργία
