Στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 17χρονος που καταγγέλθηκε ότι επιτέθηκε σε 42χρονο οδηγό λεωφορείου του ΚΤΕΛ το οποίο εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο στον Λαγκαδά.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος αφού ορίστηκε δικάσιμος για τον προσεχή Ιούνιο. Είχε συλληφθεί όταν προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία, ενώ καταθέτοντας προανακριτικά αρνήθηκε όσα κατήγγειλε εις βάρος του ο οδηγός.

Κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε ο ανήλικος, εγκαλώντας με τη σειρά του τον οδηγό για σωματικές βλάβες που υπέστη κατά το ίδιο επεισόδιο, συνελήφθη και ο 42χρονος. Ο τελευταίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου απευθύνθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως κατήγγειλε ο οδηγός, το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα και ξεκίνησε όταν κατεβαίνοντας από το λεωφορείο ο 17χρονος τού απηύθυνε τον λόγο με τη φράση «την επόμενη φορά να πας πιο αργά». Ο 42χρονος φέρεται να απάντησε «άμα θέλεις να πας με τα πόδια».

Τα "αίματα" δεν άργησαν να "ανάψουν", με τον οδηγό να υποστηρίζει ότι ο ανήλικος τον έπιασε «άγρια από τον λαιμό» και τον τράβηξε από το πουκάμισο προσπαθώντας να τον βγάλει έξω από το λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν να παραπατήσει ο 42χρονος - όπως κατήγγειλε - κι από την πτώση να τραυματιστεί στο δεξί μέρος του κεφαλιού του και στον δεξί του ώμο.

Όσον αφορά την καταγγελία του ανηλίκου για χρήση βίας, είπε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

