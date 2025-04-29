Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στα Πατήσια όταν ένας 46χρονος άντρας κρατώντας φλογοβόλο απειλούσε να κάψει γείτονά του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άντρας έφτιαξε ο ίδιος το φλογοβόλο με μια μπουκάλα προπανίου στην οποία προσάρμοσε ένα μεταλλικό σωλήνα και απειλούσε τον γείτονά του ότι θα τον κάψει ζωντανό.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ που μπήκε στο σπίτι του δράστη για τον συλλάβει. Εκεί οι αστυνομικοί είδαν έκπληκτοι στους τοίχους του σπιτιού πολλά κάδρα με φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν παιδιά, όχι σε συνηθισμένες στάσεις. Ακολούθησε έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν εκατοντάδες CD με παιδικό πορνό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε βγει από το ψυχιατρείο με χαρτί ότι πλέον έχει κοινωνικοποιηθεί και δεν αποτελεί κίνδυνο.

