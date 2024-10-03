Τηλεφωνικές απάτες (vishing) - Προσοχή στις «κλήσεις» από οργανισμούς

Tiς τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση περιστατικών απόπειρας εξαπάτησης των πολιτών, μέσω απατηλών-κακόβουλων τηλεφωνικών κλήσεων (Vishing), οι οποίες εκδηλώνονται με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικές κλήσεις από ελληνικούς κυρίως αριθμούς, όπου αναπαράγεται ηχογραφημένο μήνυμα, συνήθως στην αγγλική γλώσσα, το οποίο προέρχεται δήθεν από αστυνομικές αρχές (της Χώρας μας αλλά και του εξωτερικού) και αποσκοπεί στην υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και δεδομένων, με απώτερο σκοπό την οικονομική εξαπάτηση.

Τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που υποδύονται τους λογιστές ή εκπροσώπους αξιόπιστων οργανισμών-φορέων, όπως ο ΕΦΚΑ, ο ΔΕΔΔΗΕ κ.α., όπου με διάφορα προσχήματα, όπως η δήθεν επιστροφή χρηματικού ποσού ή η καταβολή σχετικού επιδόματος (π.χ. Market Pass), προσπαθούν να υποκλέψουν τραπεζικά στοιχεία [αριθμούς πιστωτικών-χρεωστικών καρτών, διαπιστευτήρια εισόδου σε λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)].

Συστάσεις προς τους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους κλήσεις.

Να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω τηλεφώνου.

Να μην ακολουθούν ύποπτους υπερσυνδέσμους (links) που λαμβάνουν σε συνέχεια αντίστοιχων τηλεφωνικών κλήσεων.

